Région : valoriser le foncier agricole pour soutenir les jeunes agriculteurs

Le conseiller régional délégué aux affaires agricoles, Jean-Bernard Maratchia a animé ce jeudi 23 mai 2024 à l’Hôtel de Région une réunion de travail consacrée à la valorisation du foncier agricole régional, en présence des représentants de la Chambre d’Agriculture et les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). "L'ambition est d’accompagner et soutenir de jeunes agriculteurs réunionnais en mettant à leur disposition, dans le cadre d’un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI), une partie des terres de ce patrimoine foncier agricole", détaille la Région dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région)