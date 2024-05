Ce mercredi 29 mai 2024, la vice-présidente déléguée à la lutte contre l’illettrisme, Lorraine Nativel, a dirigé au Moca le du regroupement du réseau d’acteurs de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion (Photo : Région Réunion)

L'enjeu qui mobilise la Région Réunion, c'est d'imaginer des actions nouvelles s'inscrivant dans des cadres stratégiques et opérationnels conformes aux besoins. C'est ici que le travail partenarial est essentiel.

L’objectif de la réactivation de ce réseau des acteurs est de redynamiser l'action partenariale, et de capitaliser les expériences menées, dans la perspective d'alimenter le Centre de Ressources pour l'Innovation dans le domaine des Compétences Clés (CRI-CC), dont la création est programmée pour 2025.

Lorraine Nativel est prête à mener la bataille : "Parce que l’illettrisme percute de nombreuses facettes de la vie, nous sommes ici au coeur de combats très concrets. L’enjeu qui nous mobilise est donc tout à la fois d’ordre éducatif, culturel, social et économique. La lutte pour la maîtrise par le plus grand nombre, des compétences clés ne portera ses fruits sur le long terme que grâce au professionnalisme et l’engagement de tous."