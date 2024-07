Saint-André : inauguration d'une nouvelle aire de glisse

Ce mercredi 24 juillet 2024, la nouvelle aire de glisse du parc du Colosse à Saint-André a été inaugurée. Cette installation est dédiée aux amateurs de glisse âgés de 6 à 12 ans. C'est un espace idéal pour les jeunes de pratiquer leur sport favori, qu'il s'agisse de skateboard, de roller, BMX ou trottinette. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région (Photos : Région Réunion)

Véritable lieu de vie pour les jeunes de la micro région Est, la nouvelle aire de glisse du parc de Colosse a été inaugurée ce mercredi 24 juillet.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de désenclavement et de rééquilibrage de la micro région Est en offrant aux habitants des équipements modernes et accessibles.

La Région Réunion apporte une participation financière significative en faveur des équipements sportifs, soutenant ainsi le développement et l'amélioration des infrastructures pour promouvoir la pratique du sport sur l'île.

"La Région Réunion soutient les initiatives de notre jeunesse réunionnaise qui le mérite et qui a du talent. Je suis persuadé que cette aire de glisse sera un véritable succès et qu'elle contribuera au dynamisme et à l'attractivité de Saint-André" déclare Stéphanie Poiny-Toplan, conseillère régionale.