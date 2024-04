Saint-Benoît : mise en service d'un tronçon de transport commun en site propre

Le nouveau tronçon de transport commun en site propre (TCSP) de Saint-Benoît a été inauguré ce lundi 29 avril 2024. Entre Bras-Fusil et le GHER, cette nouvelle voie va améliorer l’accessibilité, le confort et la sécurité des voyageurs et réduire les temps de parcours. Ce projet a été financé par la Région Réunion, avec la mobilisation des fonds européens (FEDER) à hauteur de 4,3 millions d’euros (Photo Région Réunion)

L'inauguration a eu lieu en présence de la présidente de Région Huguette Bello, du vice-président Patrice Boulevart, du conseiller régional Fabrice Hoarau, et du maire de Saint-Benoît, et Président de la Ciret, Patrice Selly.

"L’ambition que nous portons, c’est de permettre à chacun d’avoir accès à des transports propres, adaptés à sa situation, dans le cadre d’une approche globale et cohérente des déplacements à La Réunion. Nous sommes au travail, encore et toujours, pour offrir aux Réunionnaises et aux Réunionnais les transports qu’ils attendent et qu’ils méritent" a souligné Huguette Bello.

"Les transports en commun sont la clé d'une mobilité durable et accessible à tous" a aussi commenté la Région Réunion.