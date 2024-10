Saint-Denis : clap de fin pour le premier mois de la formation professionnelle

Le mois de septembre, baptisé le "Mois de la formation professionnelle", s'est clôturé officiellement ce lundi 7 octobre 2024. a Rythmé par de nombreuses séquences aux quatre coins de l’île, ce mois avait pour objectif de promouvoir et d'informer sur les opportunités que peuvent apporter le parcours de formation professionnelle (Photo sly/www.imazpress.com)

Le mois a été rythmé par des rencontres, des ateliers et des séminaires organisés sur tout le territoire.

"Il y a eu un super accueil, un vrai intérêt pour la formation, et aussi beaucoup de préconcus. Ca nous a permis de démystifier et démocratiser la formation" détaille Karine Nabenesa, vice-présidente en charge de la formation professionnelle. "La formation, c'est une opportunité de se révéler, d'accéder à un diplome par un autre biais que l'école" assure-t-elle.

Pour s'assurer que la demande des entreprises et les offres de formation soient harmonisés, la Région "croise les contrats de filières avec les besoins qui nous remontent, mais aussi avec les attentes des jeunes et des moins" explique Karine Nabenesa. "On est beaucoup plus cohérent et ça se voit, les formations qu'on a ouverte répondent à un vrai besoin" affirme-t-elle. Ecoutez :

Huguette Bello, présidente de Région, s'inquiète cependant de la baisse des budgets qui pourraient "impacter la formation professionnelle. "Une nation a besoin que ses jeunes soient formés, c'est à ça que nous nous employons. A La Réunion, il y a 40.000 jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation" rappelle-t-elle.

"On met tout ce que nous pouvons, mais il ne faut pas que nous soyons freiné par des décisions gouvernementales de restrictions et d'austérité" conclut-elle.

