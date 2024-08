Saint-Philippe : Wilfrid Bertile présent à l'inauguration de la fête du Vacoa

La 31ème édition de la fête du Vacoa se tient à Saint-Philippe jusqu'à ce dimanche 18 août 2024. Le conseiller régional Wilfrid Bertile était présent aux côtés des amateurs.rices d’artisanat et de gastronomie pour l'inauguration de l'événement le vendredi 9 août. La fête du Vacoa met à l’honneur les traditions et le savoir-faire local avec des ateliers de tressage, des dégustations culinaires et des animations culturelles. "La Présidente et La Région tiennent à soutenir les événements culturels qui mettent en valeur les richesses de notre île" note la Région (Photo conseil régional)