Saint-Pierre : la Cité des Métiers organise la 9ème édition de la Semaine de l’Entrepreneuriat

Du 12 au 15 novembre 2024, se déroule la 9ème édition de la Semaine de l’Entrepreneuriat organisée par la Cité des Métiers dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) au Campus Pro de Saint-Pierre. La Semaine de l'Entrepreneuriat est une occasion unique pour célébrer les talents créatifs et audacieux de l'île, ainsi que pour soutenir ceux qui souhaitent transformer leurs idées en projets concrets. Nous publions ci-dessous le communiqué.

La Semaine de l'Entrepreneuriat offre une occasion précieuse de découvrir et de perfectionner les compétences indispensables à la réussite dans le monde entrepreneurial.

Durant ces quatre jours, les participants pourront assister à des ateliers interactifs, des conférences enrichissantes, et un Village entrepreneuriale regroupant des experts et partenaires locaux. Les futurs entrepreneurs pourront obtenir des clés pratiques pour renforcer leurs compétences, libérer leur créativité, et bénéficier du soutien adapté pour mener à bien leur projet.

- Développement des compétences entrepreneuriales

Mardi 12 novembre

Facturation électronique : comprendre, s'adapter et profiter de la réforme

• 9h00 – 10h00 Partenaire : CROEC

Tester et valider votre projet entrepreneurial

• 9h30 – 11h00 Partenaire : Reu.Sit

S’initier à l'IA pour simplifier son étude de marché

• 13h30 – 15h30 Partenaire : Univers Sonore Réunion

Mercredi 13 novembre

Comment passer de salarié à entrepreneur à succès ?

• 9h30 – 11h30 Partenaire : JDK CONSEIL

Les 10 Erreurs Légales qui coûtent cher aux Entrepreneurs

• 9h30 – 11h30 Partenaire : Legis Formalis

Comment pitcher un projet devant des investisseurs

• 13h30 – 15h30 Partenaire : Jonathan Kemma

Jeudi 14 novembre

Les clés de la micro-entreprise pour réussir dans l’entrepreneuriat

• 13h00 – 14h30 Partenaire : La Pro du budget

Vendredi 15 novembre

Comment fixer vos tarifs ?

• 9h00 – 12h00 Partenaire : COOP UNION

- Créativité et innovation -

Mardi 12 novembre

Développer sa posture et sa voix pour réaliser son ambition

• 13h30 – 15h30 Partenaire : Nadia Lacaille

Mercredi 13 novembre

Suivre son intuition, moteur de création entrepreneuriale

• 10h00 – 12h00 Partenaire : Académie Aime’ CA

Libérer les freins et le potentiel intuitif de l’entrepreneur

• 13h30 – 16h00 Partenaire : Virginie Binot

Jeudi 14 novembre

Optimisez votre visibilité : Comment rédiger des posts LinkedIn efficaces pour entrepreneurs

• 17h30 – 19h00 Partenaire : Jonathan Kemma & Yeun Renambatz

L'entrepreneuriat, voie à choisir pour réenchanter sa vie pro ?

• 13h30 – 15h30 Partenaire : Justine Raussin

Vendredi 15 novembre

ChatGPT pour les dirigeants de TPE et PME : 10 stratégies concrètes pour décupler votre productivité

• 9h30 – 11h00 Partenaire : CComClaire

Méditer pour mieux gérer son entreprise

• 13h30 – 15h30 Partenaire : Anne-Flore Baron, Bodies, Love & Life

Le storytelling : le pouvoir des émotions pour vendre

• 13h30 – 15h30 Partenaire : CréAacademy Formation

- Soutien et accompagnement -

Mardi 12 novembre

Comment lancer son activité indépendante en toute sécurité au sein d'une Coopérative ?

• 13h00 – 16h00 Partenaire : COOP UNION

Jeudi 14 novembre

Village entrepreneurial

• 8h00 – 12h00 Partenaire : Multi

Les 4 piliers essentiels pour bien démarrer votre création d'entreprise : losange de la création + Votre rentabilité n'est pas une option

• 9h00 – 12h00 Partenaire : CréAacademy Formation

Découvrir la Fédération Nationale des Autoentrepreneurs (FNAE) et son offre de services

• 15h00 – 16h00 Partenaire : FNAE

Pour s’inscrire : https://citedesmetiers.re/entrepreneuriat2024/

Quelques chiffres sur l’entrepreneuriat à La Réunion :

- En 2023, La Réunion a enregistré la création de 12 290 entreprises, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2022 (source : INSEE).

- Près de 50 % des créations d'entreprises étaient des micro-entreprises, avec une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente (source : INSEE).

- Environ 60 % des entrepreneurs ont bénéficié d'un accompagnement lors de la création de leur entreprise en 2021 (source : CCIR).

Ces données mettent en lumière un écosystème entrepreneurial dynamique et soulignent un accompagnement accessible aux nouveaux entrepreneurs à La Réunion.