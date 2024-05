Sainte-Suzanne : inauguration de la nouvelle structure Info Jeunes

Ce mardi 30 avril 2024, le conseiller régional Frédéric Maillot était à Sainte-Suzanne à l'occasion de l’inauguration de la Structure Infos Jeunes (SIJ). Proposée par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ), elle a pour objectif d’informer les jeunes de 13 à 30 ans sur tous les sujets de la vie quotidienne "afin qu’ils puissent être autonomes et accéder pleinement à leurs droits", détaille la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)

La SIJ proposera un accueil gratuit, anonyme et personnalisé à chaque jeune. Elle sera un lieu d'écoute, de rencontre et d'informations. La structure servira également d'espace de travail et de documentation avec des ordinateurs, des imprimantes et l'accès à internet.