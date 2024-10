Studio Réunion 2024 : des rencontres professionnelles fructueuses pour les acteurs du cinéma

Dans le cadre de la 11ème édition de Studio Réunion, événement annuel dédié aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, une session de rencontres professionnelles a réuni les acteurs locaux et internationaux du secteur. Plus de 80 rendez-vous ont été organisés, offrant l’opportunité aux professionnels du cinéma de divers horizons de rencontrer leurs homologues locaux. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Organisé par Nexa, l'Agence Régionale de Développement et d’Internationalisation, en partenariat avec La Région Réunion, l'Agence Film Réunion (AFR) et la FRT, Studio Réunion a pour objectif de promouvoir les atouts de l’île en tant que lieu de tournage et de renforcer les collaborations entre professionnels du secteur.

Les 12 invités internationaux, composés de producteurs, réalisateurs et distributeurs, explorent depuis plusieurs jours les ressources locales, les paysages uniques de l’île et les infrastructures de production disponibles. Les rencontres professionnelles ont permis d’enrichir ces échanges, avec des discussions productives visant à établir de nouveaux partenariats et à créer des opportunités pour le développement de projets audiovisuels sur l’île.



Johanna Ratus, auteure, réalisatrice et musicienne de SANOSI Productions et KWZ Productions, a exprimé sa satisfaction quant au format proposé : "Le format permet d'avoir des échanges qualitatifs. Vivant à La Réunion, nous n'avons pas forcément la possibilité de nous rendre à tous les festivals. Ici, j'ai pu rencontrer Alexandre Assezat, diffuseur de TV5 Monde, avec qui je vois déjà des opportunités concrètes pour l'avenir. J'ai également eu la possibilité d'échanger avec d'autres professionnels dont les activités sont plus connexes à mon projet, ce qui ouvre la porte à de nouveaux partenariats."

Raïssa Ioussouf, scénariste et réalisatrice, a également souligné l'importance de ces échanges pour les créateurs locaux : "Je suis venue présenter mes projets de série. Je trouve que c'est très positif que des professionnels européens viennent jusqu'à nous et que nous puissions échanger avec des producteurs et diffuseurs. C'est une opportunité pour nous de développer notre réseau et de créer des collaborations."



Nantenaina Lova, réalisateur chez Papangue Films, a apprécié les échanges techniques avec les invités de Studio Réunion : "J'ai rencontré 4 professionnels de Studio Réunion, et nous avons pu envisager des partenariats futurs. Les discussions ont été très techniques : nous avons abordé des questions d'agréments de production, reçu des conseils et affiné nos stratégies de production et de diffusion."



Ophélie Galant, auteure, réalisatrice, directrice de casting et comédienne, a partagé son expérience enrichissante : "Je suis venue ici pour deux projets : le premier, "Marmaille", et le deuxième, "L'homme coq", une série fantastique et un drame social. J'ai rencontré des professionnels pour échanger sur mes projets, avoir leurs retours et trouver des partenaires. J'ai déjà concrétisé des projets grâce aux éditions précédentes, donc je sais que ce format fonctionne, même si cela prend du temps. Le domaine du cinéma exige beaucoup de patience et de labeur. Cette année, les invités de Studio Réunion ont pris le temps de lire nos pitchs, ce qui a permis d'avoir des échanges constructifs."

Emmanuel Jacquelin, directeur de production chez Studio Canal et partcipant de Studio Réunion 2024, a exprimé son enthousiasme à découvrir La Réunion et ses talents :

"Je trouve formidable d'être sur place, cela change tout. Cela me donne une vision différente de La Réunion, de ses talents, de ses décors, et des potentiels de l'île, et plus largement de l’océan Indien. Les échanges avec les professionnels ont été très intéressants. Ce sont des professionnels investis, dont les projets leur tiennent à cœur. Il est nécessaire d’affirmer leur singularité, qui est un avantage considérable par rapport aux autres régions françaises. C’est une richesse qui doit être exploitée car elle est encore très peu connue en métropole et encore moins en Europe. C’est un secteur qui intéresse le groupe Studio Canal, et nous voulons investir dans l’océan Indien, où nous avons déjà des partenaires importants. Le fait de rencontrer des réalisateurs, auteurs et responsables de festivals réunionnais est une très belle opportunité."



Alexandre Rideau de Mediawan Africa et participant de Studio Réunion a également exprimé son admiration pour le travail des professionnels réunionnais : "J'ai été surpris de rencontrer des professionnels réunionnais ayant des projets très aboutis et des produits très divers et singuliers, qu'ils soient historiques, fantastiques ou poétiques. J'ai constaté beaucoup de sérieux et de qualité dans le travail qui m'a été présenté. Deux projets, en particulier, ont retenu mon attention, notamment un coup de cœur et j'aimerais vraiment associer certains de ces talents à des projets en cours."



L’événement se poursuivra jusqu'au samedi 5 octobre avec d’autres temps forts, notamment des visites de lieux emblématiques, des projections et des ateliers thématiques, mettant en lumière l'expertise réunionnaise en matière de tournage.