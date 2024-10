L'IRT et la FRT vont fusionner : le Comité réunionnais du tourisme (bientôt) seul aux commandes

L'Île de La Réunion tourisme (IRT) et la Fédération réunionnaise du tourisme (FRT) vont fusionner. L'annonce a été faite à Saint-Benoît ce jeudi 10 octobre 2024 par Patrick Lebreton, premier vice-président de la Région Réunion. La décision été prise afin de renforcer encore la politique et les actions en faveur du développement du tourisme dans l'île, après les chiffres record de la fréquentation touristique pour 2024. La nouvelle structure s’appellera Comité réunionnais du tourisme. Elle sera mise en place au premier semestre 2025 (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"L'IRT va faire l'objet d'une profonde mutation", annonce Patrick Lebreton, président de l'IRT et premier vice-président de la Région Réunion.

Suite à un audit des deux entités (IRT et FRT) et de l'écosystème touristique institutionnel conduit par la Région, il a été évoqué la nécessité "pour la collectivité de reprendre sa place de cheffe de file du tourisme et de faire évoluer la gouvernance du secteur touristique local, en créant un organisme unique du tourisme en accord avec le Département", souligne l'élu.

- Une nouvelle gouvernance pour le tourisme péi -

Ce nouveau Comité réunionnais du tourisme qui verra le jour au premier semestre 2025 reprendra les missions de la FRT et de l'IRT.

"Il sera en charge de la promotion et de la structuration ainsi que le développement de l'offre touristique", explique Patrick Lebreton.

Ce Comité "sera l'interlocuteur des offices du tourisme, peut-être même le fédérateur des acteurs du secteur pour une meilleure appropriation de la stratégie touristique".

Un organisme pour traiter le tourisme local et le tourisme extérieur.

