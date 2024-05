Un repas 100% péi à la Foire Agricole de Bras-Panon

La Présidente de Région, Huguette Bello, et la vice-présidente, Céline Sitouze, ont participé ce vendredi 10 mai 2024 à la 3e édition du repas 100% péi organisée par la ville de Bras-Pranon, dans le cadre de la Foire Agricole. L’occasion de "renouveler ses ambitions pour La Réunion en matière de souveraineté alimentaire et pour la valorisation de notre production locale", indique la Région, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Région)

"Dans un contexte de flambée des matières premières, notre souveraineté et notre sécurité alimentaires sont plus que jamais des enjeux de première importance. L’agriculture réunionnaise et les produits issus de la terre sont les piliers fondamentaux de notre économie. J’ai confiance en nos acteurs locaux, j’ai confiance en notre intelligence collective et en notre capacité à travailler ensemble", affirme la Présidente de Région, Huguette Bello.