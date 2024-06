Une production de vanille de haute qualité à La Réunion

La Présidente Huguette Bello était présente ce mardi 4 juin 2024 dans les locaux du Pôle de protection des plantes (Agrocampus océan Indien) à Saint-Pierre pour l’ouverture du Congrès international de la vanille. L'événement rassemble des experts du monde entier pour échanger sur les avancées scientifiques, les techniques de culture et les enjeux économiques liés à la vanille. (Photo : Région Réunion)

La Réunion, mondialement reconnue pour sa production de vanille de haute qualité, offre un cadre idéal pour cet événement. Des ateliers, des conférences et des visites de plantations sont au programme, promettant une expérience riche et instructive pour tous les acteurs de la filière vanille.

Selon la Présidente de la Région Réunion : "L'économie de la vanille est un domaine complexe, où la beauté et la délicatesse de l'épice contrastent avec les réalités souvent dures de sa production. Pour que cette économie prospère de manière équitable et durable, il est essentiel de soutenir les producteurs, de stabiliser les marchés et de garantir des pratiques éthiques tout au long de la chaîne de production. En tant que patrimoine vivant de La Réunion, notre vanille mérite autant notre admiration que notre protection. C’est bien le sens de l’engagement de la Région Réunion à protéger la filière vanille tout en oeuvrant à sa valorisation économique et durable."

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Région Réunion.