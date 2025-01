Volontariat de solidarité internationale : une opportunité pour les jeunes Réunionnais.e.s diplômé.e.s

La Région Réunion et France Volontaires La Réunion accompagnent les jeunes dans leur insertion professionnelle grâce au VSI (Volontariat de solidarité internationale). Zoom sur Laëtitia Delapeyre qui a pu bénéficier de ce dispositif. Nous publions ci-dessous le post de la Région.

Le volontariat de solidarité internationale est une opportunité exceptionnelle pour les jeunes Réunionnais.e.s diplômé.e.s. Cette expérience à l'étranger permet non seulement de découvrir un nouvel environnement, mais aussi de revenir avec des compétences professionnelles enrichies et une ouverture d'esprit sans pareil.

Depuis plus de 20 ans, la Région Réunion et France Volontaires La Réunion accompagnent les jeunes dans leur insertion professionnelle grâce au VSI. Ce programme s'inscrit dans une politique de codéveloppement régional visant à renforcer l'employabilité et l'intégration des jeunes dans la zone océan Indien, avec le soutien du programme européen Interreg VI.