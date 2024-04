Deux lauréates à La Réunion pour le programme "La Relève"

Le programme "La Relève", lancé par le ministère de la Culture, vise à former de futurs dirigeants du spectacle vivant et des arts visuels, en favorisant l’accès de tous à ces responsabilités. À La Réunion, deux Réunionnaises ont été retenues dans ce programme : Marie Bellon et Anna Vrinat. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Adressé à tous les jeunes de 25 à 40 ans, ce programme entend leur donner tous les outils nécessaires, accélérer leur mise en réseau, et ainsi élargir le vivier des futurs dirigeants de la culture.

Elles bénéficieront d’un dispositif de mentorat individualisé et d’une formation continue certifiante en partenariat avec l’association Les Déterminés et Sciences Po.

Le programme de mentorat débutera à la mi-juin, associant 101 mentors identifiés parmi des directeurs et responsables de structures culturelles, sur l’ensemble du territoire.

La formation débutera en septembre 2024 et pour une durée de 18 mois, alternant apports théoriques et pratiques, mises en situations professionnelles, master-classes et accompagnement personnalisé, en lien avec de nombreux acteurs du spectacle vivant et des arts visuels.