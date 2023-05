Match OM-RC Lens : Dimitri Payet gifle l'entraîneur adjoint lensois

Samedi 7 mai 2023, lors d'une rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, l'attaquant marseillais Dimitri Payet a donné une gifle à l'entraîneur adjoint lensois Yannick Cahuzac à la 23e minute de jeu. S'il n'a pas été inquiété durant le match, l'attaquant réunionnais risque plusieurs matchs de suspension pour son geste (Photo : AFP)

C'est lors d'un match de Ligue 1 que le Réunionnais a assené cette gifle à Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint du RC Lens. La vidéo, captée par les caméras de Prime Vidéo, a été diffusée dans plusieurs médias sportifs dont l'Équipe, le lendemain de la rencontre. Dimitri Payet risque 4 à 5 matchs de suspension pour cette gifle.

C'est après un ballon envoyé par un défenseur nordiste, Facundo Medina, sur le banc phocéen que les esprits ont commencé à s'échauffer. Sur la vidéo, on peut voir un petit groupe se bousculer et la claque de Dimitri Payet à l'encontre du corse Yannick Cahuzac. Le Réunionnais n'était pas encore rentré sur le terrain et l'entraîneur principal de Lens, Franck Haise a interpellé l'arbitre : "Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ?" Regardez.

Dimitri Payet n'a pas écopé de la moindre sanction, cependant, dans le règlement disciplinaire de la FFF, cet acte décrit "une action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l'intégrité physique d'une autre". Commise dans ce cas, hors action de jeu, le barème indicatif est de sept matches de suspension.

Mais en général, la jurisprudence tourne autour de quatre à cinq matches de suspension. Lors de cette rencontre, Marseille s'est incliné face à Lens, lors de son entrée sur le terrain, Dimitri Payet réduira le score à 2-1.

