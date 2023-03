Escalade : quatre titres de Champions de France jeune pour La Réunion

Après les Championnats de France Séniors et la Coupe de France Jeunes à Besançon le week-end des 18 et 19 mars 2023, la moisson de médailles continue aux Championnats de France de vitesse Jeunes, qui se déroulaient samedi 25 mars en Alsace. Nous publions ci-dessous le communiqué de la FFME 974. (Photo : FFME 974)

A chacun sa médaille, avec pas moins de 5 médailles pour 5 athlètes engagés, dont quatres titres de Champions de France !

En U16, Eva Lina Rymasz (Austral Roc) conserve sa couronne en dominant de bout en bout la compétition. Son titre lui ouvre les portes de l’équipe de France pour les prochains Championnat d’Europe jeunes, en Allemagne en juin prochain.



Léo Grosset (Austral Roc) passe les tours un à un et pour affronter en finale le calédonien Timy Sigrist (Nouméa Escalade), le favori de la catégorie. Au coude à coude jusqu’au dernier mouvement, le duel tourne à l’avantage du réunionnais, qui s’impose avec un nouveau record personnel en 07.59 secondes. Léo monte sur la plus haute marche du podium, pour ses premiers Championnats de France de vitesse et décroche sa première sélection en équipe de France pour les Championnats d’Europe jeunes !

En U18, Louise Fontaine (Est’Kalad Club) réalise un sans-faute et remporte son premier titre de Championne de France. Avec cette victoire et des temps réguliers sous les 9 secondes, elle est aussi sélectionnée pour les championnats d’Europe jeunes.

Chez les garçons, Romain Velpart (Montagne Réunion), troisième temps des qualifications garde son rang et remporte la médaille de bronze.



Enfin, Marius Payet Gaboriaud, le favori chez les U20, malade la semaine précédant l’épreuve, se présente en petite forme mais arrache quand même le titre dans sa catégorie. Il se concentre maintenant sur sa saison internationale sénior, qui démarre par la première Coupe d’Europe en Pologne le week-end prochain.

On note l’absence de Manon Lebon, la grande favorite en U20 qui décline ce rendez-vous pour cause de baccalauréat, ainsi que celle de Maélane Villedieu, la meilleure française en U16 qui revient tout juste de blessure. Maélane fera son retour en compétition avec les bleuets, à la Coupe d’Europe de vitesse jeune en Pologne dès le week-end prochain.