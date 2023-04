Lutte : belles performances pour les sportifs péi en compétition européenne

L’Open de Tallinn 2023 Kristjan Palusalu en Estonie est la plus importante compétition de lutte jeune d’Europe, où les Réunionnais Daren Vitry, Tanym Maanfou, Quentin Hoarau et Chloé Cadet se sont illustrés. Daren Vitry a notamment remporté le bronze en lutte gréco romain et l’or en lutte libre. Chloé Cadet, 8 ans, a décroché une très belle médaille d’argent. Un bilan positif pour tout le groupe réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué du CRLR. (Photos : CRLR)

Cette année se sont plus 2400 lutteurs venus d’une trentaine de pays qui se sont affrontrés durant 2 jours les 25 et 26 mars, dans les 3 styles de lutte olympique (féminine, gréco-romaine et libre). Une délégation réunionnaise composée 23 lutteuses et lutteurs réparti en 2 groupes :

La structure de haut niveau (U15/U17/U20) : à l’issue des championnats de France de lutte libre les 25/26 février à Mulhouse, les 12 athlètes de la Structure (LTDDR et LCSJ) ont entamé un périple original.

Au programme la traversée de plusieurs pays européen frontalier (Allemagne, Belgique, suisse, Hollande), 4000 km parcourus pour aller à la rencontre des différents clubs étrangers avec des échanges sportifs et culturels.

Ils ont enchainé par un séjour au pôle espoir de Font Romeu pour participer au camp d’entrainement réunissant les lutteurs du pôle, une équipe italienne et 2 clubs français. Une expérience inédite qui a favorisé le développement de compétences essentielles pour accéder à la performance.

Adaptation permanente à cette vie de groupe : sac de couchage obligatoire, les nuits étaient parfois en gîte parfois sur les tapis de lutte des clubs nous accueillant. Aussi, il a fallu s’organiser pour vivre ensemble, suivre sa scolarité à distance….

L’échange de pratique permettait aux jeunes d’adapter leur lutte avec des partenaires inconnus : des conditions idéales pour se perfectionner.

La sélection régionale U9/U13 composée de 11 filles et garçons issus des clubs du CLOD974 (Club lutte Olympique Dionisien), LTDDR (Lu té Dans Dan Ron « St - Joseph »), LCSJ (Lutte Club St-Joseph) a rejoins le groupe pour le tournoi de Tallinn

du 20 au 28 mars.

Une immersion dans un milieu international de haut niveau qui a pour objectif de préparer dès le plus jeune âge nos athlètes locaux. Une expérience importante qui devrait être renouvellée l’année prochaine.

Cette belle expérience riche d’enseignements à donner des pistes intéressantes pour préparer les échéances prochaines (U15/U17/U20) : championnats de France féminine et gréco-romaine les 28/29 avril 2023.



A noter aussi que Stéphane Sine du LCSJ a décroché le 23 mars le titre de champion de France universitaire.

- Résultats -

- Deux médailles pour Daren Vitry : le bronze en lutte gréco romain et l’or en lutte libre.

- Tanym Maanfou réalise un parcours remarquable en lutte libre en prenant la 10è place sur 40 lutteurs, tout comme Quentin Hoarau, 10ème en lutte gréco romaine.

- Chloé Cadet, 8 ans, décroche une très belle médaille d’argent faisant preuve d’une lucidité impressionnante à vivre l’évènement.