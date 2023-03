Les marmailles de La Réunion à la découverte de l'olympisme et du paralympisme

Dans le cadre des Jeux Olympiques qui débuteront fin juillet en 2024 à Paris, le Cros de La Réunion organise la semaine Olympique et Paralympique. Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023, plusieurs activités sportives seront donc proposées aux jeunes dans le nord et l'est de l'île. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le Comité régional olympique et sportif (Cros) de la Réunion entretient la flamme olympique chez les jeunes lundi 3, mercredi 5 et vendredi 7 avril 2023.



L’inclusion est le thème retenu dans le cadre de cette semaine ouvertes aux établissements "Génération 2024", piloté par le rectorat.

Il s’agit pour le comité olympique et les différentes ligues de faire découvrir les Jeux Paralympiques, les Para athlètes et les Para (Handi) sports, tout en mettant plus d’activité physique dans le quotidien des élèves et des étudiants.

Les écoliers, collégiens et lycéens toucheront le parasport des doigts, notamment lors du challenge des Ulysiades le vendredi 7 avril au Parc du Colosse. Ils se retrouveront pendant une journée entre élèves de classes Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) et de classes classiques.

Venus des quatre coins de l’île, au moins 200 marmailles se réuniront pour cette journée autour de différentes disciplines paralympiques : athlétisme, tennis de table, tennis, escalade et expression corporelle artistique, le tout en faisant tomber les préjugés.

- Programme -

Lundi 3 avril

Lancer - courir - sauter au stade Champs Fleuri de Saint-Denis, de 9h à 15h, organisé par la Ligue Handisport, le Comité Sport Adapté et le Cros.

Mercredi 5 avril

Y met ansamb pour la santé au stade Sarda Garriga de Saint-André, de 9h à 15h, organisé par l'UNSS, l'USEP et le Cros.

Sport'ageons nos différences au stade Champs Fleuri de Saint-Denis, de 10h à 15h, organisé par l'UNSS District Nord - Cros.

Vendredi 7 avril

Challenge départemental des Ulysiades au Parc du Colosse de Saint-André, de 9h à 14h, organisé par le Comité Sport Adapté et le Cros.

