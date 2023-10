"Ce drame qui touche une famille choque toute La Réunion"

La tragédie qui s’est passé ce matin, ce drame qui touche une famille et qui choque toute La Réunion me chagrine et m’attriste profondément. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans un premier temps, mes pensées, mon soutien total et mes condoléances vont directement à la famille des victimes.

Ces comportements me plongent dans une profonde tristesse, et je ne peux que réprouver les actes tragiques de violence et de démence qui ont conduit l'agresseur à s'en prendre à des personnes innocentes dans la rue, ainsi qu'à blesser un agent des forces de l'ordre.