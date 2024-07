Dans la 6ème circonscription et en particulier à Sainte-Suzanne, les militantes et les militantes du PCR ont mené une belle et intense campagne pour participer à faire réélire le député sortant, Frédéric Maillot et sa remplaçante Leïla Langenier (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ici sur Sainte-Suzanne, avec un taux de participation de 50,08% (9828 votants) nous faisons mieux qu’au 1er tour. Notre candidat Frédéric Maillot ayant comme suppléante Leila Langenier est arrivé largement en tête avec 61,41% des voix.

Après le résultat électoral du Dimanche 30 juin en faveur du candidat de la Plateforme Réunionnaise Alexandre Laï Kan Chéong, ce soir, encore une fois, nous réalisons un nouvel exploit démocratique sur notre commune.

Ici, à Sainte-Suzanne l’extrême droite est battue.

C’est le résultat de votre détermination, de votre engagement et de votre confiance. C’est cette confiance qui nous mènera demain vers d’autres victoires historiques.

Mes chers camarades, vous faîtes la fierté de notre Parti Communiste Réunionnais. C’est tous ensemble que nous allons continuer à le renforcer.

Comme nos aînés nous sommes des résistants et dans le respect et l’union des générations, nous y arriverons ! J’ai confiance en vous.

Ce soir, nous avons aussi entendu l’appel de notre peuple, à agir à leurs côtés pour améliorer leurs conditions de vie.

Pour être tous les jours sur le terrain de la lutte sociale et à vos côtés je sais que vous avez été écrasés par la politique de casse sociale du pouvoir en place.

Personne n’a été épargnée au cours de ces 7 dernières années par les politiques publiques mises en place.

Hier, aujourd’hui comme demain, je suis à vos côtés et comme toujours vous pouvez compter sur moi, sur l’équipe municipale et le PCR.

Le combat continue et ensemble nous continuerons à mener la lutte pour La Réunion et Sainte-Suzanne.

Je le ferai aussi avec la Plateforme Réunionnaise, toutes les forces de Gauche et avec toutes les forces vives.

Nous devons se rassembler pour l’avenir.

Plus que jamais on ne doit rien lâcher !

On doit résister et être dans la lutte aux côtés des précaires, des personnes porteuses de handicap, des travailleurs, des artisans, des agriculteurs, des jeunes, des femmes et du monde culturel et sportif.

Nous devons tous nous retrouver autour de la table de la Conférence territoriale élargie pour réaliser un projet Réunionnais fait par les Réunionnais pour les Réunionnais.

Unissons-nous, sur un projet porteur d’espoir, pour chacune et chacun d’entre nous !

Nous sommes à un tournant. Une séquence historique s’achève ! Une autre commence ce soir !

Sainte-Suzanne a toujours été au rendez vous de l’Histoire et on a refait la démonstration ce soir.

Ce soir, nous sommes les dignes héritiers de Lucet Langenier et de Paul Vergès.

Ce soir, c’est depuis Sainte-Suzanne que le phare de la liberté, de la fraternité et du respect des uns et des autres brille sur toute La Réunion.

Ce soir, vous m’avez renouvelé votre confiance pour continuer le développement de Sainte-Suzanne.