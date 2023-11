Coefficient géographique : la FHF-OI remercie le Ministre de la Santé pour sa confiance

La Fédération Hospitalière de France Océan Indien a initié dès 2018 une étude ayant permis de porter auprès du Gouvernement la nécessité de revaloriser le coefficient géographique (bloqué à 31%), censé compenser l’éloignement et l’insularité des hôpitaux Réunionnais. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le Gouvernement a entendu cette exigence d’un financement équitable des établissements de santé Réunionnais et, prenant en compte les surcoûts de toute nature (y compris nos éléments de rémunération notamment liés à la majoration applicable aux traitements), a décidé hier de porter le niveau du coefficient géographique appliqué à la tarification à l’activité de 31 à 34%. Cela signifie environ 20 Millions d’euros de recettes par an pour accompagner le développement des activités du CHU, du CHOR et du GHER.

Cette étape est une marque de reconnaissance de notre travail collectif. Elle est aussi un arbitrage historique car le coefficient géographique n’avait été revalorisé qu’une fois à La Réunion (en 2013) depuis qu’a été créée la tarification à l’activité, soit en près de 20 ans.

Cette décision pourra nous permettre de développer nos activités de soins sur des bases plus saines, solides, pérennes, et à nos soignants de se concentrer sur leurs métiers. Il était décourageant pour nos personnels de considérer qu’une augmentation d’activité, en clair du nombre de patients pris en charge en hospitalisation, s’accompagnait d’une augmentation du déficit.

C’est un travail collectif qui a payé entre politiques du territoire, direction, organisations syndicales représentatives du personnel et corps médical.

D’autres sujets ont par ailleurs été portés à la connaissance du Ministère de la santé et de la prévention, car notre CHU porte de nombreuses missions : une partie importante de l’enseignement en santé et de la formation du territoire, un nombre grandissant d’Evasan de Mayotte (400 il y a 10 ans, 1600 aujourd’hui), des lignes de gardes et astreintes garantissant dans toutes les spécialités l’accès aux soins des patients du territoire 24h sur 24, 365 jours par an, des activités de recours essentielles pour nos patients et insuffisamment ou non compensées financièrement (allogreffes de moelle osseuse, chirurgie cardiaque des malformations congénitales, oncologie pédiatrique pour ne citer que quelques exemples).

Ces sujets ne sont pas arbitrés mais sont aujourd’hui identifiés par l’ARS, discutés conjointement avec le Ministère et dans l’attente d’une validation nationale. La FHF-OI soutient le CHU dans cette démarche essentielle.

Gérald INCANA, Président de la Fédération Hospitalière de France Océan Indien