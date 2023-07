Les députés européens consolident leur engagement pour La Réunion

Sous l’impulsion du Président de la République Emmanuel Macron, la Première Ministre et l’ensemble du Gouvernement ont dévoilé, dans le cadre du Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM), plus de 70 mesures pour améliorer le quotidien des Ultramarins. Pour le Député Européen Stéphane Bijoux : "Avec ces propositions d’actions concrètes et efficaces, le Président et le Gouvernement ouvrent une feuille de route forte et claire : co-construire, avec les collectivités et les acteurs locaux, les réponses les plus utiles face aux défis auxquels les territoires d’Outre-mer font face, en particulier sur l’emploi, le développement économique, la lutte contre la vie chère, l’autonomie alimentaire, les transitions écologiques ou le logement".

Ces annonces interviennent simultanément à la visite d’une délégation de plusieurs députés européens de la majorité présidentielle à La Réunion cette semaine. À ’initiative du député Réunionnais Stéphane Bijoux : Valérie Hayer, Co-présidente de la Délégation L’Europe Ensemble au Parlement européen, Jérémy Decercle, Député européen et agriculteur et Dacian Ciolos, ex-Premier Ministre de la Roumanie et ancien Commissaire européen à l’Agriculture, ont effectué plusieurs visites de terrain, à la rencontre des acteurs locaux réunionnais.

À la Plaine des Cafres aux côtés du monde agricole réunionnais, auprès des acteurs de la filière canne-énergie, à la rencontre des fleurons de la production locale "péi" ou des porteurs de projets réunionnais innovants : les Députés européens ont échangé sur les défis spécifiques et les réalités locales du territoire. "Nous avons aussi valorisé toutes les victoires que nous avons obtenues pour La Réunion au Parlement européen : que ce soit pour le maintien des budgets de la politique de cohésion, avec plus de 2 milliards d’euros de fonds européens pour notre Île la sécurisation du programme agricole POSEI ou l’adaptation des législations du Pacte Vert à nos défis spécifiques", ajoute le Député Européen Réunionnais. L’occasion aussi pour cette véritable "Équipe de La Réunion du Parlement européen" de réunir plus de 150 militants réunionnais pour échanger sur l’efficacité et la visibilité de l’action européenne sur le terrain.

Selon Stéphane Bijoux : "Les annonces du CIOM et les résultats de notre déplacement à La Réunion marquent la nécessaire convergence des efforts vers la concrétisation du ‘Réflexe Outre-mer’ pour une adaptation systématique de l’action publique française et européenne à nos spécificités ultramarines, en cohérence avec la dynamique que nous portons avec la Délégation de la majorité présidentielle au Parlement Européen. Le Président de la République tient ses engagements. A nous maintenant de construire notre nouveau modèle de développement au service de La Réunion.