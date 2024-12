Découvrez Archipel Stratégies, le nouveau site dédié à la géopolitique de La Réunion et de l’Océan Indien

Lancé par Clément Payet, géographe urbaniste réunionnais, Archipel Stratégies offre un regard inédit sur les dynamiques géopolitiques et stratégiques de La Réunion, de l’archipel des Mascareignes et de l’Océan Indien. Située au carrefour des grandes routes maritimes, cette région stratégique est au cœur des transformations mondiales, qu’il s’agisse de sécurité, d’échanges économiques ou des enjeux énergétiques et climatiques. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Avec des analyses accessibles et une expertise ancrée dans les réalités locales, Archipel Stratégies s’adresse aux chercheurs, professionnels, décideurs et curieux, désireux de mieux comprendre les défis et opportunités de cet espace en pleine mutation. Dans son premier article, intitulé "La Réunion : géopolitique, énergies et climat", le site explore les enjeux énergétiques et climatiques spécifiques à l’île et leur impact sur son positionnement stratégique.

Découvrez ce site, où perspectives locales et vision globale se rencontrent pour éclairer les enjeux de demain. Retrouvez le site : archipelstrategies.wordpress.com.