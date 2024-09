Gayar 2024 i ran' in lomaz à Georges Lazarre dan’ Park Koloss

Mêlant poésie, langue créole, kabar maloya, lecture, transmission, rencontre, conférence, exposition, poème, hommage … Un festival joyeux et convivial, pour les petits comme pour les grands, dans un lieu magique et enchanteur au cœur du Parc de Colosse que le salon "Gayar 24", en partenariat avec la Ville de Saint-André un des berceaux de la culture Réunionnaise, met en lumière cette richesse culturelle réunionnaise, le 27, 28 et 29 septembre.

Des temps forts culturels à ne pas manquer, « ki mèt anlèr nout kosé, nout kiltir, nout tradition, nout lékritir, nout mizik, nout manzé, nout fonnkèr avèk léspozission... etc ». Une manifestation organisée par l’association Komkifo, dont le parrain pour cette nouvelle édition 2024, est une légende vivante et exceptionnelle en la personne Danyèl Waro.

Durant ces trois jours, "Gayar i fèt nout kiltir avèk zistorien, zartisan, komédien, sentèr, kontèr, zécrivin, poète...etc. Tout domoun lé invité po partaz in momen ansanm, é li promé sirtou de mèt an limièr listoir ék la diversité reyonièse, é osi lokasion de rand' lomaz tout’ nout ban dalon ké la désot’ la vi, don Georges Lazarre nana kat’ mwoi". C’est pour cette raison, qu’un espace d’hommage dédié à sa mémoire nommé "Village Lazarre" que Gayar à travers ce lieu, souhaite lui conférer par des témoignages, une épaisseur supplémentaire à sa vie.

Georges Lazarre a été journaliste, écrivain, poète dont membre de l’académie de la Poésie Française. Grand défenseur de la culture créole, Georges fut aussi un grand amoureux du patrimoine, de la faune et de la flore, passionné de l’écriture dont ses écrits et poèmes nous faisaient rêver et voyager à La Réunion et au-delà de notre Île.

Une personne humble, sensible, généreux, authentique, bienveillante...des valeurs humaines qui relèvent de l’exceptionnel.

Dans les nombreux hommages rendus il y a quelques mois, je retiendrai deux qui confirment l’homme extraordinaire et modeste qu’il a été. Celui de son dernier employeur le Conseil Départemental par la voix du Président Cyrille Melchior : "je perds un ami et un compagnon de route dont l’humilité égale le talent. Nos moments heureux partagés ont été enrichissants et bienveillants (.) La Réunion perd une belle voix au verbe doux, léger et ancré dans les racines de son Île enchantée. Ses œuvres, sa poésie et ses livres resteront à jamais gravés dans le patrimoine culturel local….".

Et, celui du Président de l’association Komkifo où Georges avait publié dans son ultime élégance "l’éloge au mangé kréol" dont l’Agence avait eu l’honneur de l’accompagner dans son dernier œuvre suprême. Pour le Directeur Zakaria Mall : "Son œuvre est un témoignage vibrant de son génie littéraire et de son humilité (...) Ses contributions inestimables à la littérature et à la culture de notre Île sont un trésor que nous efforcerons de faire vivre et de partager. Nous nous engageons à préserver et à promouvoir son héritage afin que ses mots continuent d’inspirer et de toucher les générations futures ». Á cela, le président de l’association Komkifo Zakaria Mall vient joindre l’acte à la parole dès ce samedi 28, en rendant hommage à Georges Lazarre dans "Gayar 2024".

Moi je conclurai avec la pensée de Georges dans son ouvrage édité par Komkifo : "dès que vous entamez la première bouchée d’un des nombreux plats créoles, vous avez tout simplement l’impression d’être invité à la table de Dieu, instant éphémère au goût d’éternité ...".

C’est pourquoi, "i fo èt fièr de nout band léritaz ké nout zansèt la laiss’ po nou. A nou zordi de lékrire, de partazé, de shanté, despozé et de rakonté...po fé sort a li komkifo dan’ fénoir. Po sa Gayar i fèt nout kiltir, tout domoune lé invité dan’ ron, po partaz in gayar ansamn, sirtou po mèt la limièr dosi nout kiltir. Lokasion osi de ran’ in lomaz a tout nout dalon ké la désot la vi….Vien a zot, lo baro lé gran rouvèr, po mèt dosi la tab’ in zembrokal lo mo ék in rougail la poézi, sora in gayar manzé, é sora in nafèr komkifo po détak nout lapéti".

Jean Claude Comorassamy