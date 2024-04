"Il faut sauver le pluralisme des médias réunionnais"

Les deux grands titres de presse réunionnaise, le Quotidien de La Réunion et le Journal de l’Ile de La Réunion, ont vu leur sort examiné hier au tribunal de commerce de La Réunion (Photo sly/www.imazpress.com)

Cette situation inquiétante pour les deux titres pourrait durement affaiblir l’espace public d’information et de débats au niveau local.



Or, les deux titres réunionnais n'ont pas pu bénéficier des aides contre l'inflation du prix du papier car la hausse du prix du papier n’atteignait pas 40%. Les hausses atteignaient cependant entre 27 % et 30 % d'augmentation du papier, ce qui demeure significatif.



De plus, l’Etat ne diffuse pas autant de campagnes d’information dans la presse réunionnaise que dans le reste de la presse.



Lors de son déplacement à La Réunion le 30 novembre 2023, la ministre de la culture avait admis qu'il y avait une grande différence de traitement entre les titres de l'hexagone et ceux des outre-mer, notant "de réelles distorsions et un potentiel de rattrapage pour les prochaines campagnes".



Nous soutenons donc la demande de notre sénatrice Audrey Bélim qui souhaite un quota minimal pour la presse réunionnaise au sein des campagnes d'information nationales ou locales du Gouvernement afin que celle-ci ne soit pas oubliée.



Cela permettra par ailleurs d’assurer une juste représentation dans les campagnes d'information du Gouvernement qui doivent aussi concerner les Ultramarins.



Nous réaffirmons la nécessité d'une presse locale, pluraliste, ouverte et indépendante.

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste