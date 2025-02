Inquiétudes sur les conséquences du passage du cyclone Garance Monsieur le Préfet

Par la présente, nous vous faisons part de notre inquiétude concernant les impacts et conséquences du passage du cyclone Garance pour notre agriculture (Photo : www.imazpress.com)

La FDSEA est le syndicat agricole majoritaire sur le département de la Réunion et il est de notre devoir de vous alerter sur les conséquences qu'engendrera le passage de ce nouveau cyclone sur l'agriculture réunionnaise. Nous sommes inquiets pour nos productions mais particulièrement pour nos éleveurs qui doivent prendre leur mal en patience en attendant que Garance s'éloigne de notre île sans pouvoir intervenir sur leurs exploitations et sans pouvoir secourir leurs cheptels.

Si les conséquences sur les productions seront visibles dès la levée de l'alerte rouge, les impacts réels sur l'élevage ne pourront être recensés que dans quelques jours voir quelques semaines.

Nos agriculteurs accusent coup sur coup et nous vous alertons non seulement sur leur détresse financière mais également psychologique. Nous serons sur le terrain au plus près de nos adhérents dès que les conditions météorologiques le permettront et que la circulation sera de nouveau autorisée. Nous ne manquerons pas de vous informer des besoins et des attentes de nos agriculteurs.

Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre compréhension, je vous prie de bien vouloir agréer. Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.