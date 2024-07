Nous arrivons ici au terme des deux centralisations par lesquelles notre commune était concernée, pour la circo 7 à Saint-Louis et la circo 3 à la Rivière (Photo : www.imazpress.com)

Comme vous le savez, ce scrutin était aussi inattendu qu’important, avec des enjeux majeurs pour l'avenir de notre territoire, tant au niveau local qu’au niveau national.

Le choix était toutefois limité – encore plus pour ce 2nd tour – et l’un des constats à ne pas négliger, c’est cette abstention qui reste élevée : 63% d’abstention sur l’ensemble de ville.



On a deux circos sur lesquelles il n’y a pas eu les mêmes dynamiques. D’un côté, à la Rivière, la montée du Rassemblement national s’est confirmée avec un score très serré face au candidat du Nouveau Front Populaire qui ne gagne qu’avec seulement 3 voix d’avance.

De l’autre côté à Saint-Louis, ce sont finalement celles et ceux qui ont souhaité une autre France que celle du Rassemblement national qui ont porté leur choix dans les urnes sur Perceval Gaillard. Il y a donc clairement sur la 7ème au niveau de Saint-Louis, une dynamique de vote républicain qui a contribué à la victoire du candidat du nouveau front populaire sur le territoire.



Maintenant, on reste dans l’attente des résultats plus globaux au niveau national, avec une attention particulière sur l’émergence ou non d’une majorité absolue qui sera amenée à gouverner le pays demain.

Je salue l’ensemble des parlementaires réunionnais élus ce soir. J’espère que l’intérêt de La Réunion sera – quoi qu’il arrive – toujours prioritaire à leurs yeux, plutôt que les intérêts partisans.