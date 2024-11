"Je condamne fermement l’incendie volontaire du collège Mahé de la Bourdonnais"

C’est avec une vive émotion et une profonde incompréhension que j’ai appris l’incendie volontaire survenu au collège Mahé de La Bourdonnais, à Sainte-Clotilde, dans la soirée du 21 novembre 2024. Cet acte inconsidéré, qui a détruit intégralement le réfectoire de cet établissement scolaire, suscite une indignation légitime dans toute notre communauté (Photo : www.imazpress.com)

Le collège Mahé de La Bourdonnais, emblématique de la zone Est de Saint-Denis, a ouvert ses portes en 1977, il accueille aujourd’hui 458 élèves, dont 295 en demi-pension. Reconnu pour son dynamisme, cet établissement situé en REP+, se distingue par un engagement sans faille de son personnel éducatif pour offrir à nos marmailles un cadre d’apprentissage propice à leur réussite et à leur épanouissement personnel.

Cet engagement se traduit par une riche palette de projets pédagogiques et d’activités culturelles, sportives et scientifiques, conçus pour répondre aux besoins des élèves et les accompagner dans un contexte social souvent défavorable.

La destruction totale du réfectoire constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de cette structure essentielle pour nos enfants et leurs familles. Plus de 390 repas y étaient préparés chaque jour, témoignant de l’importance de cet équipement pour les collégiens et le personnel éducatif.

L’impact de cet incendie se répercute déjà lourdement sur la vie quotidienne de l’établissement et de ses usagers, contraints à une fermeture temporaire jusqu’à la fin de la semaine.

Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte criminel, qui s’en prend à un lieu de savoir et d’épanouissement pour nos jeunes. Comment concevoir qu’un tel geste puisse être commis contre un espace dédié à l’éducation et à la construction de l’avenir de notre jeunesse réunionnaise ? Les conséquences de cet incendie dépassent largement la perte matérielle : elles affectent directement nos élèves, leurs parents et tout le personnel éducatif qui, chaque jour, œuvre avec dévouement pour offrir les meilleures conditions de réussite à nos collégiens.

Je souhaite exprimer mon plein soutien à l’ensemble de la communauté éducative du collège Mahé de La Bourdonnais, ainsi qu’aux familles durement touchées par cette tragédie. Face à ce drame, j’appelle une mobilisation rapide des autorités compétentes pour garantir la sécurité des lieux et permettre une reprise sereine des activités éducatives dans les plus brefs délais. Par ailleurs, je suivrai avec attention l’enquête en cours et j’espère que les auteurs de cet acte seront rapidement identifiés et traduits en justice.

Enfin, je renouvelle mon engagement à soutenir les projets d’amélioration et de rénovation des infrastructures scolaires, dans l’intérêt de nos élèves et de leur avenir. Cet événement ne doit pas entamer notre détermination collective à offrir un cadre éducatif de qualité, malgré les défis sociaux et économiques auxquels nous sommes confrontés.

Je fais appel au civisme de tous pour protéger nos lieux d’éducation, véritables piliers de notre société et gages d’un futur meilleur pour nos marmailles.

Monique Orphé, Conseillère départementale.