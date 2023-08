Je prends acte des premières annonces du ministre de l’éducation nationale en visite dans notre île depuis ce mercredi matin à la Réunion. Mais aux attentes légitimes des quelques 2600 AESH, Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap, sur notamment le statut, le salaire, les conditions de travail et la formation, le ministre a fait dans le « minimum syndical ». (Photo photo RB imazpress)

Il a en effet annoncé la création de 180 postes supplémentaires mais sans donner de précision pour combien d’heures ? C’est là la vraie question qu’avaient soulevé les syndicats pour qui il y a un besoin de 200 personnes supplémentaires et à temps plein.

Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui puisque la plupart effectue que quelques heures au détriment d’une véritable école inclusive à laquelle a droit tout enfant de la République.

Par ailleurs, le ministre n’a pas non plus indiqué quand aurait lieu ces embauches alors qu’il y a urgence en ce jour de pré-rentrée scolaire et devant les grandes inquiétudes des parents.

Aussi, je demande au ministre de clarifier ses annonces : combien d’heure pour les AESH et quand vont-ils être embauchés ?

Sur la question des enseignants non remplacés : le ministre a annoncé une enveloppe pour le pacte enseignant mais a ignoré le problème central, même s’il a reconnu que c’est un combat légitime, celui des enseignants Réunionnais muté dans l’hexagone alors qu’il y a des postes vacants ici.

Des situations qui engendrent des souffrances et des drames familiaux pour lesquelles, nous parlementaires, sommes régulièrement interpellés.

Aussi, je réitère la proposition que les nouveaux lauréats de l’éducation nationale soient prioritaires pour enseigner dans leur île au lieu d’avoir recours à des contractuels extérieurs.

Par conséquent, je demande, là aussi, au Ministre de clarifier : cette enveloppe va-t-elle bénéficier à des Réunionnais ou aux enseignants venus de l’extérieur ?

Si je salue les premières mesures, je dis au Ministre qu’il faut arrêter d’être en dessous des demandes ; notre territoire en a plus qu’assez des demi-mesures, d’autant que ces problèmes ne datent pas d’hier et sont connus.

Jean Hugues Ratenon

Député de La Réunion