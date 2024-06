"Je me désolidarise des propos de Johnny Payet sur l’esclavage"

Didier Hoareau, porte-parole du Rassemblement National et président du parti "Réveillons-Nous !", tient à exprimer publiquement sa désolidarisation des récentes déclarations de Johnny Payet, dirigeant du RN à La Réunion, qui a suggéré d’arrêter de parler de l’esclavage. (Photo photo RB imazpress)

Le devoir de mémoire est un élément fondamental de notre société, permettant de reconnaître et de comprendre les injustices du passé pour éviter qu’elles ne se reproduisent à l’avenir.

L’histoire de l’esclavage, en particulier, est une part indélébile de l’identité et du patrimoine de La Réunion. La mémoire de ces événements tragiques et de leurs conséquences est cruciale pour construire une société plus juste et plus inclusive.

Didier Hoareau souligne que se souvenir de l’esclavage et en parler ouvertement est essentiel non seulement pour honorer la mémoire des victimes, mais aussi pour éduquer les générations futures sur les horreurs de cette pratique inhumaine. Ce processus de mémoire est un pilier pour promouvoir la réconciliation, le respect et la compréhension mutuelle au sein de notre communauté.

En tant que président de "Réveillons-Nous" Didier Hoareau affirme que les propos de Johnny Payet ne reflètent pas les valeurs et les engagements de l’ensemble des militants du Rassemblement National

Didier Hoareau appelle à une réflexion plus profonde et à un débat respectueux sur la manière dont nous abordons et enseignons notre histoire. Il réaffirme son engagement à promouvoir le devoir de mémoire et à lutter contre toute forme de négationnisme ou de révisionnisme historique.