Alors que l’inflation flambe, tout est plus cher de jour en jour ; alors que le pouvoir d’achat des Réunionnais est en berne depuis longtemps ; voilà qu’en ce 1er septembre, les prix des carburants repartent à la hausse, + 7 centimes pour le sans plomb, + 13 centimes pour le gazole !! , dans un jeu de yoyo des abuseurs puisque les compagnies pétrolières, elles, continuent à s’engraisser : ExxonMobil a réalisé un profit de 11,4 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2023, soit le double de celui réalisé au premier trimestre 2022 ; Total Energies, a quant à elle annoncé un bénéfice trimestriel net en hausse annuelle de 12 % à 5,6 milliards de dollars, tandis que Shell et Chevron ont vu leurs profits augmenter d'environ 5 % sur un an, à respectivement 9,6 et 6,6 milliards de dollars. (Photo photo RB imazpress)

Nous ne devons pas nous contenter des arguments de la préfecture qui souligne que malgré ces fortes hausses, les prix des carburants restent inférieurs à ceux de l’hexagone.

Je le dis souvent comparons ce qui est comparable, car ici rien n’est pareil.

Taux de pauvreté, taux de chômage records ; salaires inférieurs ; classe moyenne à l’agonie et aussi AUCUN autre moyen de se déplacer à La Réunion qu’avec sa voiture en raison d’un service de transports en commun insuffisant et pas adapté.

La voiture n’est pas un luxe. C’est un outil essentiel de travail. C’est pourquoi, je propose que les carburants soient intégrés au BQP. C’est un produit de 1ère nécessité.

Face à notre situation exceptionnelle, comment le gouvernement compte-t-il agir pour aider les travailleurs de plus en plus pauvres et les Réunionnais d’une façon générale ?

Pourquoi ne pas remettre en place le chèque carburant ? Pourquoi ne pas soutenir la Région dans la faisabilité de remettre en service le train ?

Quand on connait les super profits qu’engrangent les compagnies pétrolières sur le dos des Réunionnais, elles ne doivent pas être exemptées d’efforts pour soulager la souffrance des gens.

En cette période de crise majeure, ce ne sont pas aux plus pauvres, aux citoyens, de toujours payer plus. Il y a dans ce pays des entreprises qui se gavent, il est urgent de partager la richesse.

Nous savons tous que seul le rapport de force peut faire changer les choses. J’invite les victimes de ce système et la population en générale à s’organiser pour que cesse ces abus.

Jean-Hugues Ratenon