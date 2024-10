À l'Assemblée, LFI fait adopter le doublement du budget du logement social, le RN n'y est pas favorable

Lors de l'examen en Commission des lois du Projet de Loi de Finances 2025, le député Perceval Gaillard a présenté et défendu un amendement de son collègue Jean-Hugues Ratenon qui double la ligne budgétaire unique (LBU), celle qui finance le logement social. Il a été voté de manière transpartisane comme cela avait déjà été le cas l'an dernier. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Seul le Rassemblement national par la voix du rapporteur Yoann Gilet n'a pas soutenu cet amendement, montrant ainsi le vrai visage de l'extrême-droite : antisociale et incompétente sur le plan économique.



Comme l'année dernière cet amendement a de fortes chances d'être voté lors de l'examen en séance, si le 49.3 n'est pas activé avant. Le gouvernement doit entendre et respecter le vote de l'Assemblée nationale sur un tel sujet. Nous avons besoin d'une relance massive de la construction de logements sociaux pour des raisons de justice sociale et de développement économique.



Perceval Gaillard, député de La Réunion