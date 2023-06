"Le Réunionnais" premier journal tout en couleur à la Réunion, qui s'en souvient ?

Ce qui est la norme aujourd'hui, reste un exploit technique majeur hier pour le journal "Le Réunionnais ". Qu'à cela ne tienne ! "Le Réunionnais " est le premier journal à la Réunion à paraitre dès sa naissance en 1992 tout en couleur, bien que sa vie ait été de courte durée.

Sur place à l'époque, trois grands journaux s'inscrivaient dans le paysage de la presse écrite papier, qui se diffusaient dans les kiosques, boutiques voire par des vendeurs de journaux en bordure de rue ou par abonnement. Le Journal de l'île de la Réunion (JIR), le Quotidien et Témoignages, dont la photographie était en noire et blanche à l'époque.

La petite révolution est venue d'Amand Apavou patron de plusieurs groupes immobiliers à la Réunion et à Maurice. Qui en 1992, va innover la presse écrite, en créant un journal qui paraîtra tous les jours, nommé "Le Réunionnais".

Cependant, ce nouveau journal s'illustrait par des photos qui apparaissaient en couleur en première page mais aussi dans les 40 pages intérieures. Cette prouesse technique date d'un peu moins de trente ans.

En créant le premier journal en couleur sur Île, avec une maquette plus attrayante, cette société a montré sa volonté de modernité, en entrant dans l'ère de la couleur.

Une empreinte dans l'histoire de la presse

Une première, qui marque aujourd'hui encore, une empreinte dans l'histoire de la presse écrite ici à la Réunion et de l'océan indien.

Outre la couleur, le journal "Le Réunionnais "comprenait toutes les rubriques locales avec le sport, la culture, le courrier des lecteurs…etc, mais aussi les actualités régionales, nationales, internationales. Un journal qui était en phase avec la société réunionnaise et le monde, et d'être au plus près des lecteurs pour les informer disait le patron de l'immobilier.

Malheureusement, malgré le défi relevé avec une impression en quadrichromie. Le 4ème quotidien à la Réunion papier, "Le Réunionnais " mettra fin à publication dans son édition du 12 juin 1996, 4 ans seulement après son lancement. La taille du marché, la concurrence et les difficultés internes ont conduit à la liquidation définitive du journal en couleur en1996.

Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, malgré la crise de la presse écrite, deux journaux le JIR et le Quotidien restent encore en version papier et en couleur. Mais pour combien de temps encore ? Pendant que la version numérique s'installe petit à petit dans notre paysage médiatique à la Réunion. Une révolution qui petit à petit va transformer nos vies.

Jean Claude Comorassamy