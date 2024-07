Élection de Yaël Braun Pivet : un accord entre la macronie et la droite inacceptable !

Ce jeudi 18 juillet, l’Assemblée nationale a réélu la macroniste sortante, Yael Braun-Pivet, à sa présidence. Tout d’abord, nous félicitons André Chassaigne pour avoir porté l’espoir et la volonté populaire d’une présidence de l’Assemblée nationale résolument inscrite à gauche. Suite à un vote à 3 tours, Yaël Braun-Pivet, la candidate macroniste, a été élue présidente de l’Assemblée nationale avec les voix de la droite et au moins 2 voix issues de l’extrême droite. (Photo www.imazpress.com)

Le PLR dénonce cette combine électorale qui constitue une manœuvre politicienne aux antipodes des principes démocratiques élémentaires français et qui démontre les magouilles organisées entre la macronie et la droite à l’Assemblée nationale.

Alors que les électeurs ont largement sanctionné la politique d’Emmanuel Macron lors des élections européennes et des élections législatives anticipées, la macronie s’entête dans sa stratégie de déni des aspirations populaires. Lors de ces dernières élections, le peuple a porté en tête le programme du Nouveau Front Populaire et a rejeté tant l’extrême droite que les combines brutales et anti-démocratiques d’Emmanuel Macron.

Le vote de ce jour constitue un tournant grave dans l’histoire de notre pays. Désormais, avec le soutien de la droite et de la droite extrême, Yaël Braun-Pivet, fervente défenseuse d’Emmanuel Macron, entend diriger la nouvelle Assemblée nationale en validant une politique que le peuple a largement rejetée.



Alors qu’Emmanuel Macron a été battu dans les urnes aux européennes et aux législatives, cette élection démontre que le Président renie l’expression démocratique des français. Le vote des français a donc été volé et leur espoir de changement assassiné.

Le Nouveau Front Populaire s’était accordé sur la candidature d’André Chassaigne, qui a recueilli 200 voix au premier tour, le plaçant en première position, ce qui venait confirmer que le nouveau Front populaire est indéniablement la première force politique de ce pays à l’Assemblée nationale.

Il y a urgence à ce que le Président de la République revienne à la raison et entende l’expression claire du peuple français qui demande un tournant politique, social et écologique majeur. Avec cette élection, rien ne change, et c’est le peuple français qui continuera à en payer le prix fort.

Pour La Réunion