Élections à l’université : la volonté des personnels bafouée !

Le renouvellement du Conseil d’Administration de l’université de La Réunion est en cours. Il débouchera sur l’élection d’un nouveau Président qui succèdera à M. Miranville (Photo : www.imazpress.com)

Ce processus se déroule en 3 phases. Les deux premières sont terminées et le score est de 1-1 entre les 2 listes en présence. Les tirs au but auront lieu lundi prochain, 17 février.

Si la liste RUN conduite par R. Lorion l’a emporté très largement au premier tour (61% des voix chez les enseignants et un soutien majoritaire chez les personnels administratifs), la liste Avenir menée par J.F. Hoarau, a largement refait son retard, lors de la seconde manche, soit à l’issue de l’élection des personnalités extérieures grâce notamment aux voix des étudiants, des élu-es des collectivités départementale et régionale et des organismes de recherche.

Pour la CGTR Educ’Action, ces derniers résultats (en date 7 février 2025), sont une catastrophe et présagent le pire. Après les années sombres de l’ère de l’ancien Président destitué, la volonté de changement des personnels a été bafouée, ignorée et méprisée. En effet, ceux-là même qui ont le plus subi, dénoncé et lutté contre le système qui a prévalu ces dernières années sont désormais, semble-t-il, mis en minorité. "Nou la fé cui, zot y sa manzé". Telle est la réflexion désabusée d’un personnel, extrêmement inquiet.

La question est de savoir qui est le plus à même de diriger une université ? les personnels qui y travaillent ou des personnalités certes qualifiées mais au final de passage ? Pour la CGTR Educ’Action, cette responsabilité ne doit pas exclusivement revenir aux collectivités locales, à quelques organismes de recherche et aux étudiants ! C’était déjà le système en place ces dernières années avec les dérives qui ont été constatées.

Certes, la loi Pécresse de 2007 relative à l’autonomie des universités, le permet. Mais la loi doit-elle passer outre la morale et l’expression du plus grand nombre ? Ce sont les personnels qui œuvrent au quotidien pour la bonne marche de l’université ; ce sont les personnels qui connaissent le mieux leur lieu de travail, les problématiques... Il faut leur faire confiance ! Il faut respecter leur choix or ils se sont manifesté à 61% en faveur d’une liste et ils se retrouvent minoritaires en nombre de sièges !!! A quoi bon dans ce cas faire des élections ? C’est la porte ouverte à tous les excès et cela ressemble plus à un régime fasciste qu’à une démocratie.

Rien n’est encore définitivement joué ! La CGTR appelle à un sursaut démocratique et appelle chaque partie prenante à un retour à la raison dans cette élection si importante pour

La Réunion, son développement, son avenir. Nou tyien bo, nou larg pa