Élections des représentant·es des salarié·es : appel à la mobilisation pour un scrutin qui s’ouvre dans une inquiétante discrétion

Depuis le 25 octobre et jusqu’au 9 décembre 2024, près de 70.000 salarié·e·s des très petites entreprises (moins de 11 salarié·es) et d'employé·e·s à domicile sont appelé·e·s à désigner, leurs représentant·es à la Réunion. Il s’agit du plus grand scrutin syndical et il est pris en compte dans le calcul de la représentativité des organisations syndicales (Photo : www.imazpress.com)

Pourtant, celui-ci est largement invisibilisé : la communication gouvernementale est faible et la couverture médiatique quasi-inexistante. Les modes de scrutin (en ligne ou par correspondance) renforcent cette invisibilisation.

Sauf dispositions spéciales de la convention collective, il n’y a pourtant aucune autre élection pour ces salarié·es.

Dans chaque région, 10 représentant·es dans les Commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) sont à désigner.

L’Union syndicale Solidaires a présenté sa candidature à La Réunion.

Nous sommes 5,3 millions de salarié·es à être concerné·es au niveau national. C’est une force!

L’Union syndicale Solidaires Réunion appelle à la mobilisation pour ce scrutin et à faire entendre fortement une voix combative, déterminée à agir dans l’intérêt de toutes et tous les travailleurs et travailleuses.