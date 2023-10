J’apporte tout mon soutien et mes pensées les plus sincères aux familles et aux proches endeuillés suite aux actes ignobles qui ont causé le décès de 3 personnes dont une enfant. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Courage aux blessés et à leurs entourages afin qu’ils se remettent au mieux de ce drame immense.

Nous ne voulons plus de violences.

Nous ne voulons plus entendre que des victimes innocentes décèdent ou soient blessées parce que nous n’avons pas vu, ni entendu le mal qui ronge les auteurs.

Nous devons toutes et tous, chacune et chacun à notre place et dans nos responsabilités, agir pour y mettre fin.

Audrey Bélim

Sénatrice de La Réunion