Les urnes ont parlé et la démocratie s'est exprimée. Je prends acte de ces résultats. Je suis pourtant étonné des résultats sur la deuxième circonscription. En plaçant Christelle Bègue du Rassemblement National en seconde position, les électeurs ont démontré que seule l'étiquette politique suffit à faire élire quelqu'un (Photo D.R.)

Lors du débat organisé pour ces élections, sa prestation, ses hésitations et son manque de connaissance du programme de son parti, ses propositions décalés avec la réalité comme son idée de tirage au sort pour les emplois publics, démontrent qu’elle n’a pas les qualités requises pour représenter les réunionnais dans une instance aussi importante que l’assemblée nationale.

C’est un grave manque de compréhension des enjeux réels qui doit être sanctionné dans les urnes. J'émets de sérieux doutes quant à sa capacité à suivre des dossiers complexes et à défendre efficacement les Réunionnais.

Je tiens donc à affirmer clairement ma position : pas une voix pour Christelle Bègue!

J'ai toujours défendu l'idée qu’une élection doit désigner les meilleurs représentants, et il est malheureusement évident que Mme Bègue est loin de réunir toutes les qualités pour être une bonne députée pour La Réunion.

Un député doit être capable de s'exprimer et d’être une force de proposition dans l’intérêt des citoyens et non se contenter de suivre aveuglément les propositions de son parti. Malheureusement, son inexpérience politique, son incapacité à cerner les enjeux de développement de notre territoire montrent qu’elle n’est pas la députée dont La Reunion a besoin.

Je comprends que les électeurs veulent manifester un certain ras-le-bol mais il y a des limites à ne pas dépasser.

La démocratie mérite mieux. Les Réunionnais méritent mieux. Pas une voix pour Christelle Bègue.

Vincent Rivière

Pour le mouvement Demain Ensemble, La Possession