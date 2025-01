PEC : recul de l'État mais toujours avec une non reconnaissance de nos vulnérabilités

J'ai pris connaissance par communiqué de presse du jour que le Préfet de La Réunion après la mobilisation des élus réunionnais a décidé de reculer sur sa décision d'arrêté préfectoral du 31 décembre 2024, en augmentant le taux de prise en charge de l'Etat à 65% pour les PEC (Parcours emploi compétences). (Photo : www.imazpress.com)

Mobilisé sur ce désengagement de l'Etat, je salue cette avancée, mais toutefois, elle n'est pas satisfaisante car cette mesure concerne uniquement les contrats PEC engagés pour la lutte anti-vectorielle contre le Chikungunya.

Ne pas élargir à l'ensemble des secteurs cette prise en charge des PEC par l'Etat à 65% pénalisent de nombreux réunionnais en projet d'insertion dans un contexte de fort taux de chômage.

L'État doit donc aujourd'hui, à travers ses politiques publiques, mieux prendre en compte les diversités et les singularités des territoires ultramarins, pour rendre plus soutenables et plus efficaces les réponses apportées.

C'est la raison pour laquelle, je ferai des propositions lors des prochains débats parlementaires, PLF 2025, pour que nos singularités soient mieux reconnues, en soutien aux nombreuses associations et collectivités engagées dans l'insertion professionnelle.

Frédéric Maillot, député de La Réunion