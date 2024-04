"Plan Marshall pour le logement à la Réunion : engageons la reconstruction avec Raphaël Glucksmann"

À ce jour, le parc locatif social de La Réunion compte plus de 84.000 logements au 1er janvier 2023, dont 83 % sont des logements sociaux et très sociaux. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La demande continue de croître à un rythme alarmant, avec une augmentation de 14 % en un an, la grande majorité des demandeurs (93 %) relevant du logement social ou très social. Les chiffres des attributions de logements sociaux en 2023 révèlent une baisse significative avec moins de 5 000 attributions de logements prononcées contre près de 6 100 en 2022 soit en recul de 21,3 %. Cette diminution entraîne une augmentation du délai moyen d’attribution passant de 14,4 mois à 16,7 mois, qui était de 12,6 mois en 2020.

Confrontés à une situation critique où la demande de logements sociaux dépasse largement l'offre, l'urgence d'une action concertée devient impérative.

Face à cette crise humanitaire, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann, soutenu par la Fédération réunionnaise du Parti Socialiste, propose un Plan Marshall ambitieux afin de répondre à la crise du logement sur notre île afin d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

L'objectif principal de ce plan est de construire et de réhabiliter un nombre significatif de logements pour répondre à la demande croissante. La construction de logements doit devenir une priorité absolue et cela implique un travail de concertation renforcé entre tous les acteurs de l'habitat, notamment les élus locaux, pour anticiper et planifier ces difficultés.

Outre la création d'un programme ambitieux de construction de logements dans les prochaines années avec des mesures pour empêcher la spéculation sur les prix, une diminution des taux d'intérêt pour la construction de logements sociaux et abordables destinés aux personnes à faible revenu est également envisagée.

De plus, il s'agira de créer un programme de prêts à bas taux pour les premiers acheteurs, ce qui libérerait des logements qu’ils occupent pour d'autres ménages.

La crise du logement à La Réunion est une priorité et nous soutenons la proposition de Plan Marshall pour le logement proposée par Raphaël Glucksmann. Ce serait un pas décisif pour faire face à cette situation critique.

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste