"Pré-rapport de la CRC sur le scandale de la SPL Estival"

J'ai pris connaissance à travers les différents articles de la presse écrite locale du pré- rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) dans lequel on souligne les dérives dénoncées depuis plusieurs mois et révélées plus largement au grand public pendant le conflit social de fin 2023

L’affaire de la SPL Estival ne date pas d’hier et j’ai été le premier à alerter sur les dérives d’une telle transformation en conseil communautaire.

Mon équipe et moi n’avons jamais pris part à une telle gabegie. Cela uniquement pour des raisons de fond et de transparence.

Nous avons alerté à maintes reprises sur la nécessité absolue de diagnostic de nos besoins en transport dans l’Est avant le changement de mode de gestion qui est passé de SEM à SPL. Je m’interroge toujours sur la plus-value pour notre réseau de transport, qui subit de plein fouet la mauvaise gestion et le manque de transparence. Nous avons dénoncé dès 2021 la nomination d’un PDG, conseiller municipal, à la tête d’une société de transport aussi importante pour la population de l’Est et pour la mobilité en général sur notre territoire.

Aujourd’hui, il est fortement regrettable de voir dans quelle situation la Société Estival se retrouve. J’ai prévenu, j’ai alerté, j’ai écrit et aujourd’hui la situation est toujours aussi grave car une réunion des Maires exceptionnelle est sollicitée pour une nouvelle avance de fonds à verser à la SPL dans la détresse financière.

La question centrale repose sur le fait qu’il est nécessaire de savoir quelle est la nouvelle stratégie de la société, quelle est la vision du transport pour l’Est. Nous avons appris qu’un nouveau DG avait été nommé mais au-delà de ce jeu de chaises musicales où allons-nous ? La question est claire mais la réponse toujours aussi floue et pourtant ce sont des millions d’euros d’argent public qui sont à chaque fois engloutis.

Inaugurer les voies de TCSP est une bonne chose à condition que demain il y ait toujours des bus en circulation.

Nous ne pouvons plus travailler ainsi car il s’agit de la mobilité dans l’Est dont il est question et en tant que Maire en responsabilité je sais à quel point une grande partie de la population est dépendante du bon fonctionnement de notre réseau de transport urbain.

Joé Bédier, Maire de Saint-André