Un devoir de mémoire au cœur des 80 ans de la collectivité départementale

L'idée de marquer d'une pierre blanche les 80 ans de la départementalisation de La Réunion l'année prochaine (2026), revient à Georges Lazarre, il y a quelques mois de son vivant. C'était son souhait de participer et de commémorer à sa manière cette grande date, où La Réunion devenait département français.

C'est ainsi au cours de nos très nombreuses causeries avant sa disparition, où beaucoup de choses nous partagions ensemble. Et, en dehors de nos discussions familiales, de l'usine sucrière de Stella et de la vie autour et dans l'usine... nous parlions aussi

de l’Histoire de La Réunion, la culture dont la cuisine au feu de bois et de musique, de la danse maloya et Sega, de notre riche mémoire de souvenirs, de littérature, de la poésie ...etc, etc....



De la même manière de me raconter son travail à l'époque à KOI, les ÉCHOS du Quotidien, le journal Le Réunionnais, puis journaliste au JIR, à la commune de St-Paul avec l’ancienne Députée-Maire Huguette Bello et enfin au Conseil Départemental avec “mon Président” aimait-il me dire de Cyrille Melchior, dont il portait une grande amitié, loyauté, de grand respect, attaché à une confidentialité stricte... me confia-t-il humblement. Ce qui l’emmènera à me parler d'un grand événement qui s'annonce au Conseil Départemental qui impose une longue préparation pour avant 2026.



Alors que moi je lui parlais de la commune de St-Leu qui fêtera ses 235 ans en 2025 (cette année), puisqu’elle a été officiellement érigée en commune en 1790. Lui se fera un malin plaisir de m’annoncer que le Conseil Départemental célèbrera ses 80 ans le 19

mars 2026. C’est une date qui doit être commémorée comme une grande date de l’histoire de La Réunion. Un fait qui demeure très particulier au regard de l’importance qu’il semblait porter pour ce 19 mars 2026.



En me fixant malicieusement, il me glissera comme confidence qu’il envisageait d’écrire un ouvrage sur les 80 ans de la départementalisation de La Réunion (1946-2026), dont un peu plus d’une dizaine de Président(e)s (12 exactement) se sont succédés de Lepervanche en 1946 à Cyrille Melchior depuis 2017, si dieu me laisse du temps précisera-t-il. Et il pensait même que son ouvrage sera une fierté aussi bien pour La Réunion que pour le Président Cyrille Melchior.



D’autant plus, qu'il me fera encore part, que c’est grâce aux actions mémorables de deux députés, deux figures historiques communistes réunionnais, Léon Lepervanche et de Raymond Vergès que La Réunion ainsi que les trois autres colonies devenaient des Départements

français. Un vote qui a fait sortir les quatre anciennes colonies dont La Réunion du statut colonial précisera-t-il encore. Je crois que la trame de son écrit semble déjà se dessiner.



Malheureusement, même si destin en a voulu autrement pour l'ouvrage, son souhait était de faire le 19 mars 2026 un jour mémorable, et qu'il devrait entendu et apprécié par le Président Cyrille Melchior et pour ce dernier n’oublie cette flamme du souvenir.



Dernié zafèr po fini, ké sét linspirasyon ma la tiré dann léritaz Georges Lazarre po lo komémoration du koléktivité départ'mental de La Rényon, don lo travay i komense dè zordi. Po sirtou ké nou fé nout' déwar de mémwar po son quatrovin zan domin !



Jean Claude Comorassamy.