2024 : fêtons ensemble notre 20 Désamn

Le 20 décembre est pour nous, qui faisons la Réunion d'aujourd'hui, le moment de célébrer l'abolition de l'esclavage en 1848. C'est ainsi d’abord un moment de mémoire en l’honneur de nos ancêtres pour commémorer les luttes pour la libération du système esclavagiste, essentiellement fondé sur la violence et le déni des droits de la personne humaine, sur l'exploitation de l'homme par l'homme à des fins économiques.

Mais c’est aussi le moment pour chacun de prendre conscience, compte tenu des séquelles présentes de notre passé colonial et esclavagiste, de la nécessité de s’inscrire dans les actions civiles collectives visant à promouvoir concrètement, dans notre société, les valeurs de liberté, d’émancipation et de fraternité humaine.

Enfin, dans cet esprit, notre Fête réunionnaise de la Liberté doit aussi être l’occasion d’exprimer notre solidarité avec les victimes des conflits armés et de la pauvreté dans le monde. Les luttes qui se poursuivent aujourd’hui pour les Droits Humains, la Liberté et la Paix, nous concernent tous. C’est aussi le moment de mobiliser notre solidarité pour soutenir concrètement nos voisins mahorais, dont l’île vient d’être ravagée par un cyclone meurtrier.

La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion, qui fêtera en 1925 ses 120 ans d’existence dans notre Île, appelle donc l’ensemble des réunionnaises et réunionnais à participer aux célébrations du 20 décembre 2024 en partageant cette mémoire et cet esprit d’émancipation et de solidarité.

Le bureau de la LDH à la Réunion