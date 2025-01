3,5 milliards pour les Outre-mer : un budget sous le signe de la solidarité nationale

Adopté au Sénat le 15 janvier, le budget 2025 des Outre-mer s’élève à 3,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 3 milliards en crédits de paiement (CP). Cette hausse de 11 % en AE et 6 % en CP, par rapport au budget initial de 2024, reflète une priorité claire donnée à des territoires en situation critique, comme Mayotte et la Nouvelle-Calédonie (Photo : www.imazpress.com)

Un budget qui appelle à “la solidarité de la nation," a rappelé le ministre des Outre-mer lors des débats, qui se sont tenus dans un climat de responsabilité et d’écoute entre les sénateurs et le gouvernement.

Priorités renforcées : Mayotte et Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Calédonie :

- 200 millions pour un fonds d’aide à la reconstruction,

- 120 millions pour réhabiliter les écoles,

- 80 millions pour les bâtiments publics.

Mayotte :

- 100 millions pour le conseil départemental,

- 100 millions en AE et 35 millions en CP pour la reconstruction après le cyclone Chido,

- 20 millions pour le Plan Eau.

Soutien à l’ensemble des Outre-mer

Plusieurs mesures transversales ont également été adoptées :

- 180 millions pour compenser les exonérations sociales des entreprises,

- 75 millions pour soutenir les entreprises martiniquaises touchées par les mouvements sociaux,

- 77 millions pour les contrats de convergence et de transformation.

Engagements pour l’avenir

Le ministre a mis en avant plusieurs axes prioritaires en vue du prochain Comité interministériel des Outre-mer (CIOM), notamment :

- La lutte contre la vie chère,

- La gestion de l’eau, avec une attention particulière pour la Guadeloupe,

- La continuité territoriale et l’aide à la mobilité.

Ce budget, qui sera soumis à l’Assemblée nationale en février, reflète un “effort” total de l’État pour les Outre-mer, estimé par le ministre à “près de 25 milliards d’euros”, un montant qui dépasse la mission budgétaire consacrée.