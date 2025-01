A Mayotte, une catastrophe aggravée par les politiques du logement et l’obsession migratoire

Le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, 39 morts recensés mais sans doute beaucoup plus du fait de la coutume musulmane d’enterrer rapidement ses disparus, a durement frappé les habitants des quartiers précaires. Ces milliers de personnes, déjà fragilisées par des politiques publiques défaillantes, risquent de payer un lourd tribut. (Photo AFP)

Les images aériennes de Mayotte dévoilent un paysage de désolation. Les bâtiments, en particulier dans les bidonvilles, ont été soufflés par le cyclone Chido. Ne subsistent que des meubles brisés, des structures en bois trempées, des morceaux de tôles déchirés…

Lundi 16 décembre, le préfet du département a dit s’attendre à des « centaines de morts », voire "quelques milliers". Si le bilan final est encore loin d’être connu, les victimes se recenseront principalement dans les bangas, ces habitations précaires, souvent en tôle.

"Le cyclone a été extrêmement violent, les dégâts sont massifs, y compris dans les bâtiments publics et l’habitat en dur. Mais les coûts humains sont bien davantage supportés par ceux qui vivent dans des habitats précaires", explique ainsi Mégane Aussedat, doctorante en sociologie à l’université de Rouen.

A Mayotte, la part des constructions fragiles est massive. Selon les derniers chiffres de l’Insee, qui datent de 2017, quatre logements sur 10 du département étaient en tôle. Dans son enquête, il y a sept ans, l’Insee notait que la part des habitations fragiles ne diminuait pas.

Beaucoup continuaient d’être construites puisqu’elles permettaient de répondre à la rapide croissance démographique, tirée par les arrivées de Comoriens. Au 1er janvier 2024, la population mahoraise était estimée à 320 000 personnes, soit 70 000 habitants de plus qu’en 2017.

En l’attente de données plus récentes, impossible de savoir si la part relative des constructions en tôle est en hausse, mais il est déjà établi que leur nombre absolu a augmenté.

En guise de politique du logement et de résorption de l’habitat précaire, l’Etat et les collectivités locales ont surtout mis en place une politique d’expulsions.

"Depuis 2020, on assiste à des opérations de décasage, sur le fondement de l’article 197 de la loi Elan, qui permet au préfet de décider administrativement de démolir des quartiers insalubres", retrace Mégane Aussedat.

Cet article 197 est spécifique aux départements d’outre-mer de Guyane et de Mayotte. Selon Daniel Gros, référent de la Ligue des droits de l’homme à Mayotte, depuis 2019, 40 arrêtés de démolition ont été publiés dans le registre des actes administratifs de la préfecture.

Cela correspond à près de 3 000 logements indignes détruits et plus de 12 000 habitants délogés, à date de début décembre 2024. Problème, rares sont les personnes effectivement relogées, ce qui est pourtant une obligation légale.

Les hébergements proposés sont des solutions temporaires, qui vont de trois semaines à six mois. Et une bonne partie de la population refuse les propositions d’hébergement car elles sont souvent éloignées du quartier d’origine et ne permettent pas de poursuivre la scolarité des enfants", explique la doctorante en sociologie.

Les personnes expulsées sont très rarement redirigées vers des logements sociaux, car leur nombre est réduit : ils représentent moins de 3 % du parc mahorais (contre 116 % en moyenne dans l’hexagone). De plus, le logement social est inaccessible pour une bonne partie des habitants, qu’ils soient inéligibles ou trop pauvres pour en payer le loyer.

"Dans le discours des responsables politiques, l’habitat illégal et précaire est associé avec l’insécurité et l’immigration clandestine. On l’a vu dans le cadre des opérations Wuambushu, qui visaient, entre autres, à détruire un millier de logements précaires. De manière générale, toutes les politiques sociales se retrouvent subordonnées à la question migratoire à Mayotte", déplore Mégane Aussedat.

Or, contrairement à ce qu’affirment nombre de représentants politiques, les bangas n’abritent pas seulement des personnes migrantes en situation irrégulière. En se basant sur les données de l’Insee et du bureau d’études Harappa, Mégane Aussedat pointe que 27 % des habitants de quartiers d’habitat précaire sont Français et qu’environ la moitié des adultes recensés sont en situation régulière (qu’ils soient Français ou étrangers).

La situation au sein des foyers est en fait souvent composite du point de vue administratif, des membres d’une même famille pouvant être pour certains Français, pour d’autres étrangers, réguliers ou irréguliers.

Les habitants de ces quartiers sont en tout cas plus précaires que le reste de la population. Dans plus de trois quarts des ménages, la personne de référence n’a pas d’emploi, contre 40 % des ménages résidant en logement en dur. Les médiatiques opérations Wuambushu ont aggravé la situation de ces familles ultra-précaires.

"Les familles délogées perdaient beaucoup quand elles avaient fait des investissements dans leur logement, que ce soit en termes de meubles, de matériel… Les montants pouvaient atteindre plusieurs milliers d’euros", estime la chercheuse en sociologie, qui a pu observer certaines de ces opérations de "décasage".

Le cyclone Chido est venu frapper des populations déjà exsangues. La catastrophe humaine annoncée à Mayotte n’est donc pas seulement imputable à un événement climatique extrême.

Elle est aussi la conséquence de politiques publiques funestes, obnubilées par la lutte contre l’immigration, au point de mettre la vie de milliers de personnes en danger. Et de causer la mort de nombre d’entre elles.

Bruno Bourgeon, président d’AID