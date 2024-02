A propos de la grève au Groupement de défense sanitaire

Depuis le jeudi 08 février, soit pour la 5ème journée consécutive, les salariés du GDS Réunion (Groupement de défense sanitaire) restent mobilisés au service public d'équarrissage. Pour rappel, la structure est sous le coup d'une mise en demeure par la préfecture concernant son accréditation en tant qu'Organisme à Vocation Sanitaire, permettant au GDS de remplir ses missions dans le domaine de la santé animale. Or, la conservation de cette accréditation est conditionnée par la validation du nouveau CA en Assemblée générale, avant le 28 avril (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La prochaine AG est une étape décisive pour l'avenir du GDS, avenir directement menacé si la présidente actuelle, déjà désavouée 3 fois, est maintenue dans ses fonctions lors de l'élection du bureau ce mardi 13 février. Sa démission est devenue primordiale et demeure la priorité des revendications des salariés.

Le mouvement continue pour sensibiliser les éleveurs, les nouveaux membres du CA et les salariés du GDS Run Service. Rappelons que ce service a obligation de résultat et que l'équipe en place réalise plus de 98% des enlèvements dans les délais. Cette efficacité peut être mise à mal si le GDS Réunion perd son statut d'OVS.

Durant ces 5 jours, les salariés ont pu rencontrer une partie des nouveaux membres du CA, expliquer la situation à des représentants de la chambre d'agriculture, de la FDSEA, de la CGPER et de la FRCA qui tous comprennent et perçoivent le noeud du problème : la gouvernance du GDS.

Deux députés, Mme Kbidy et M. Ratenon, ont apporté leur soutien au mouvement. Aujourd'hui, une délégation se rendra auprès du député Mr Maillot et de Mme Bello, Présidente de La Région afin d'expliquer la situation. Les salariés espèrent que l'appui de ces figures incontournables facilitera les échanges à venir et la résolution des problèmes financiers, en particulier avec le Département dans le cadre de l'audience fixée ce mercredi (retard de paiements et nouveaux arbitrages menaçant 10 emplois)

Le combat continue et le changement de présidence nécessaire est vivement attendu pour demain midi. L'avenir du GDS Réunion et du GDS Run service, ainsi que de ses salariés en dépend !

Les délégués UR 974 GDS Réunion