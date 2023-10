L’amendement visant à exclure les territoires d’outre-mer du champ d'application du Projet de loi portant sur les Négociations commerciales dans la grande distribution, déposé par Stéphane Fouassin et consigné par le groupe RDPI a été adopté par le Sénat cet après-midi. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Il s’agit d’une première entrée en matière réussie pour Stéphane Fouassin qui déclare :

"Je suis satisfait de l’adoption de cet amendement, car c’était une nécessité d’exclure La Réunion et les territoires d’outre-mer du champ d’application de cette loi. Et je suis d’autant plus satisfait de l'écoute de mes collègues et du Gouvernement.

Le Gouvernement doit prendre en compte la complexité de la chaîne d'approvisionnement réunionnaise, qui implique quatorze acteurs différents, chacun jouant un rôle crucial dans la chaîne de valeur des produits. Et rajouter à cela un délai moyen d’approvisionnement d’un mois et demi en moyenne, depuis l’Hexagone.

De plus, il est essentiel de reconnaître les succès obtenus grâce à l'écosystème local, public et privé, qui travaille collectivement depuis plusieurs années en faveur du pouvoir d'achat de nos compatriotes d’outre-mer. Le Bouclier Qualité Prix (BQP) en est un exemple concret, ayant permis de maintenir localement une inflation plus faible par rapport à la métropole.

Il nous faut préserver notre équilibre économique et social. Et il nous faut continuer les discussions et les travaux pour trouver des solutions optimales en adéquation avec nos particularités et enjeux locaux."