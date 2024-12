Adoption de la motion de censure : appel à une sortie de crise par la clarté démocratique et sociale

La motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, adoptée hier soir, traduit la défiance de la majorité des Françaises et Français envers une politique qui favorise les plus riches et creuse les inégalités. La fédération réunionnaise du Parti Socialiste, en cohérence avec les orientations nationales, réaffirme son engagement à défendre les valeurs républicaines et à proposer des solutions à la hauteur des défis actuels (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Une position ferme et appel à la responsabilité démocratique

Nous soutenons la motion de censure qui a été votée contre le gouvernement Barnier. Ce gouvernement, marqué par une absence de majorité parlementaire stable et des divisions profondes, a poursuivi une politique excluant les préoccupations sociales et écologiques essentielles, y compris pour les territoires ultramarins.

Cette situation d’impasse politique exige une rupture nette pour redonner une direction claire au pays. Il est désormais impératif que le président de la République, compte tenu de la gravité de la situation, entende les voix des électeurs qu’il a lui-même appelés à s’exprimer lors de la dissolution de l’Assemblée nationale. Il est impératif de nommer un Premier ministre capable d’apaiser les tensions, de rassembler autour d’un projet ambitieux et inclusif, et de faire consensus au sein du bloc républicain, pour exclure toute radicalisation.

Une position différenciée et constructive

Contrairement à d’autres forces politiques, nous refusons les logiques de division extrêmes et d’opportunisme qui pervertissent le débat démocratique. Le Parti Socialiste défend une gauche qui propose des solutions concrètes et réalisables, prônant une alternative républicaine crédible, fondée sur le dialogue, la recherche de compromis et la construction d’un projet fédérateur.

Nous portons une ambition pour nos exigences sociales et écologiques. Le respect démocratique prévaut sur la Nation. Nos divergences avec d’autres formations politiques doivent trouver écho dans l’intérêt majeur de nos priorités communes, dans l’intérêt des Réunionnais, face aux défis sociaux et économiques.

Un avenir pour La Réunion et la France

La censure votée marque la fin d’un gouvernement incapable de travailler dans un esprit de responsabilité et de compromis. Nous proposons de redonner sa véritable importance au travail parlementaire et d’engager un dialogue constructif, c’est un appel à un changement de cap pour répondre aux transitions sociales, écologiques et économiques nécessaires dans le respect des différences, sans recourir à des mesures autoritaires telles que le 49.3.

Nos priorités restent claires : défendre les services publics, améliorer le pouvoir d’achat, lutter contre l’urgence climatique et rétablir la justice sociale. Ainsi, nous pourrons bâtir un avenir ambitieux pour La Réunion et la France, en privilégiant toujours l’intérêt général et en réaffirmant les valeurs républicaines au cœur de notre action.

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste