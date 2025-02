Affaire des violences sexuelles à Betharram et mensonges de François Bayrou : saisine au Procureur général

Au nom du groupe La France insoumise-NFP, en notre qualité de parlementaires, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, nous avons saisi le Procureur général auprès de la Cour de cassation de Paris de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

En effet président du conseil général des Pyrénées Atlantiques, chargé de l'aide sociale à l'enfance, de 1992 à 2001 et ministre de l'éducation nationale de mars 1993 à juin 1997, François Bayrou a été directement saisi par le personnel de l'établissement, à plusieurs reprises et par plusieurs moyens, des violences ayant cours au sein de l'établissement scolaire privé Betharram.

Le juge d'instruction, monsieur Mirande, en charge de l'instruction a confirmé l'avoir informé en 1998, alors qu'il était président du conseil général en charge de la protection de l'enfance. "En 1998 j'ai confirmé à François Bayrou que les faits étaient patents et établis".

Or François Bayrou non seulement n'a pas agi pour faire cesser ces agissements (comme la loi lui imposait pourtant de le faire) mais pire il a volontairement menti, à plusieurs reprises, devant la représentation nationale et les victimes, en disant qu'il n'était pas au courant.

L'article 434-3 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros les entraves à la saisine de la justice, caractérisées par le fait pour quiconque a connaissance de violences exercées sur des mineurs de ne pas saisir les autorités judiciaires.

L'article 223-6 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros "le fait pour quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne de s'abstenir de le faire". La peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits concernent un mineur de moins de 15 ans.

Ainsi les affaires judiciaires passées ainsi que les enquêtes journalistiques démontrent que François Bayrou a eu connaissance des faits de violence et n'a manifestement pas saisi les autorités compétentes pour les faire cesser alors même qu'il présidait le conseil général en charge de la protection de l'enfance.

Ces éléments sont constitutifs de l'infraction d'entrave à la saisine de la justice ainsi que d'entrave ou d'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, concernant des violences sur mineurs.

Dans un pays développé et civilisé, François Bayrou ne serait déjà plus à Matignon depuis longtemps. Sa place est dans les tribunaux, devant les juges, pour répondre de ses actes, gravissimes, dans l'une des plus grosses affaires de pédocriminalité de l'histoire de notre pays.

Dans un pays développé et civilisé, le silence assourdissant depuis quinze jours puis les propos de la ministre de l'éducation nationale, Elisabeth Borne (qui s'en est pris hier à la lanceuse d'alerte de Betharram) devraient faire scandale et la pousser à la démission.

Dans un pays développé et civilisé, l'ensemble des forces politiques auraient dû dénoncer les mensonges et l'inaction du Premier ministre et saisir le Procureur général sur le fondement de l'article 40. Seule la gauche l'a fait. Où sont les macronistes, la droite et l'extrême-droite pourtant si prompts d'habitude à dénoncer "l'insécurité qui frappe nos enfants" et le "laxisme de la gauche" ? Quand il s'agit de vraiment défendre les enfants et de dénoncer leurs petits amis notables : il n'y a plus personne. La honte.

Mais nous sommes en France. Pays qui "organise l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles sur les enfants", selon le juge Durand qui a présidé la Ciivise, et qui accepte d'être dirigé par des gens qui sont nés avant la honte.

Chaque jour de plus passé par François Bayrou à Matignon est une blessure pour toutes les victimes de violence dans notre pays et un blanc-seing pour les auteurs et ceux qui les couvrent.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion