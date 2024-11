Albioma : le député salue la "victoire obtenue par les salariés"

À l'issue de 3 jours de négociations à Paris, sous l'égide de l'État, on apprend que la grève des salariés des centrales électriques d'Albioma vient de toucher à sa fin. Le protocole d'accord reprend plusieurs revendications des salariés : la mise en place d'indemnités kilométriques, des mesures salariales compensatrices ou encore des moyens pour la mise en place d'une commission sécurité santé et conditions de travail. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Je me félicite de cette victoire obtenue par les salariés et rappelle que j'ai écrit dès le 22 octobre au ministre des Outre-mer pour demander une médiation de l'État et que j'ai interrogé ce même ministre sur le conflit à Albioma lors de son audition devant la délégation des Outre-mer le 31 octobre dernier. J'appelle maintenant l'État à jouer le même rôle pour que les planteurs puissent être indemnisés par Tereos à hauteur de leurs pertes subies.



Plus largement la souveraineté énergétique de La Réunion et des territoires ultramarins ne peut être tributaire d'un fonds d'investissement étranger. L'État doit beaucoup plus investir et s'investir pour garantir les conditions de travail des salariés, la continuité du service public de l'énergie et, in fine, la tranquillité publique.



Perceval Gaillard, député de La Réunion